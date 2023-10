Salario minimo: Schlein, è battaglia di civiltà, molti non arrivano a 9 euro l’ora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Quella per il salario minimo è “una battaglia di civiltà in un Paese in cui molte persone, neanche con il contratto nazionale del lavoro, arrivano a 9 euro l’ora”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in occasione dell'incontro con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al circolo di Testaccio a Roma per lanciare la manifestazione del prossimo 11 novembre. “Saremo in piazza l’11 novembre, al fianco dei lavoratori ma anche contro i negazionisti del cambiamento climatico”, ha concluso. (Rer)