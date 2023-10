Italia-Francia: Tajani, su Frejus non abbiamo data liberazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non abbiamo avuto una data sulla liberazione del Frejus, ma speriamo avvenga al più presto. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando con i giornalisti a conclusione della prima riunione del Comitato di cooperazione frontaliera italo-francese che si è svolta a Torino, commentando la chiusura del traforo del Frejus a seguito di una frana. “Non credo che dall’altra parte non ci sia sensibilità. Penso sia di interesse generale. Possono esserci delle visioni diverse sul trasporto su ferro e gomma, per noi devono procedere di pari passo. Il tema per oggi è rimasto su questioni generiche, ma speriamo in una velocizzazione da parte della Francia”, ha concluso. (Rpi)