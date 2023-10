Usa: comandante dei Marines in ospedale, repubblicani chiedono conferma del suo vice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore repubblicano Tommy Tuberville, che da mesi sta bloccando la conferma di diverse nomini ai vertici delle Forze armate statunitensi, sta chiedendo ai colleghi di partito di sostenere la conferma del tenente generale Christopher Mahoney all’incarico di numero due del Corpo dei Marines, dopo che il generale Eric Smith, il comandante attualmente in carica, è stato ricoverato in ospedale a seguito di una emergenza medica. Lo hanno riferito fonti anonime al “Wall Street Journal”, ricordando che Mahoney è stato nominato dalla Casa Bianca lo scorso luglio, ma deve essere ancora confermato. In base alle informazioni fornite dai servizi di emergenza medica di Washington, Smith è stato soccorso nel pomeriggio di domenica dopo un apparente attacco cardiaco mentre faceva jogging. Tuberville, che da mesi sta bloccando le nomine militari per protestare contro le politiche del Pentagono a tutela dell’aborto, ha inviato ai colleghi repubblicani una petizione per far confermare Mahoney dal Senato. Se avrà successo, il tenente generale potrebbe essere confermato già nella giornata di giovedì. (Was)