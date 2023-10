Famiglia: Bordignon (Associazioni familiari), figli investimento per la comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna passare dal costo del figlio individuale al figlio come investimento per la comunità. Lo ha detto il presidente del Forum delle Associazioni Familiari, Adriano Bordignon, nel corso convegno “Dal costo del figlio al valore sociale ed economico della natalità” promosso dal Forum delle Associazioni Familiari, a Roma. “Siamo qui alla Camera – ha spiegato - per affrontare un tema strutturale per il presente e il futuro delle famiglie in Italia. Parliamo del costo dei figli e dei figli come opportunità in un Paese che è a crescita zero e che sta vivendo un profondo inverno demografico. Oggi alle famiglie bisogna stendere un tappeto rosso e fare in modo che il loro compito educativo e generativo venga sostenuto e che non si trovino costantemente a camminare sopra un filo come degli equilibristi. I costi per educare, crescere un figlio e farlo diventare un bravo cittadino sono significativi. Bisogna cambiare la prospettiva: dal costo del figlio individuale passare al figlio come investimento per la comunità”, ha concluso Bordignon.(Rer)