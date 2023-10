Medio Oriente: forze Israele, a Jabalia colpita infrastruttura di Hamas, uccisi 50 membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno rivelato di essere responsabili per l'attacco condotto oggi nel campo profughi di Jabalia, nel nord della striscia di Gaza. Lo hanno riferito le Idf in una nota, spiegando di aver compiuto un attacco su larga scala contro un'infrastruttura del Battaglione centrale di Jabalia del movimento islamista palestinese Hamas. Le Idf hanno ucciso "50 terroristi" nell'attacco. Fra questi, Ibrahim Biari che - secondo quanto si legge nella nota delle Idf - era il comandante del Battaglione centrale di Jabalia e "responsabile dell'attacco del 7 ottobre in Israele". Hamas si era "impadronito di edifici di civili" nel campo profughi, hanno aggiunto le Idf, sottolineando di aver individuato e successivamente distrutto le entrate di tunnel sotterranei e siti di stoccaggio delle armi. In precedenza, il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, aveva riferito che un attacco attribuito alle forze israeliane su Jabalia aveva provocato la morte di almeno 50 palestinesi e ferito 150. (Res)