Medio Oriente: Israele ordina attacco di terra su larga scala a Gaza, è strage in campi profughi (2)

- Nel frattempo, le Idf hanno condotto un gravissimo bombardamento aereo sul campo profughi di Jabalia, nel nord della striscia di Gaza, che ha provocato almeno 50 morti e 150 feriti, secondo i dati diffusi dal ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas. In precedenza, il ministero dell’Interno di Gaza aveva invece parlato di un totale di 400 tra morti e feriti. Da parte loro, le Idf hanno spiegato di aver compiuto l'attacco per colpire un'infrastruttura di Hamas e di aver ucciso "50 terroristi". Fra questi, Ibrahim Biari che - secondo le Idf - era il comandante del Battaglione centrale di Jabalia e responsabile dell'attacco del 7 ottobre in Israele. Successivamente, anche il campo profughi di Al Shati, lungo la costa di Gaza City, è stato colpito da un presunto attacco israeliano, uccidendo almeno 10 persone. Il bombardamento di Jabalia evoca il ricordo della strage dell'ospedale battista Al Ahli di Gaza del 17 ottobre, la cui responsabilità resta oggetto di contesa fra le parti. (segue) (Res)