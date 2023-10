Medio Oriente: Israele ordina attacco di terra su larga scala a Gaza, è strage in campi profughi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia, in questo contesto, detiene un ruolo non poco rilevante a livello internazionale. E non solo da un punto di vista diplomatico e di intervento umanitario. Durante il programma "Agorà" in onda su "Rai Tre", l'ex ministro della Sanità di Hamas a Gaza, Basem Naim, ha commentato la posizione italiana sul conflitto in corso. "Purtroppo, il governo italiano ha scelto ancora una volta la destra, la parte destra della storia. Noi siamo un popolo sotto occupazione. Cerchiamo la nostra indipendenza, la libertà e la dignità. Non abbiamo intenzione di fare del male a nessuno", ha detto Naim, sottolineando: "E' un errore scegliere di muoversi contro il diritto internazionale, contro il diritto umanitario internazionale e cercare di sostenere Israele non solo politicamente e diplomaticamente, ma anche militarmente, mobilitando i soldati italiani nella parte orientale del Mediterraneo. E' un errore gravissimo che trasforma l'Italia in una delle parti nell'aggressione contro il nostro popolo". (segue) (Res)