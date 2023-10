Medio Oriente: Israele ordina attacco di terra su larga scala a Gaza, è strage in campi profughi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il presidente di Israele, Isaac Herzog, è intervenuto in due programmi televisivi italiani di "Rai 1", ringraziando la leadership dell'Italia per il "sostegno inequivocabile" e l'appello a rilasciare gli ostaggi detenuti da Hamas nella striscia di Gaza. Parlando a "Cinque minuti" condotto da Bruno Vespa, Herzog ha spiegato di aver avuto colloqui con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e con il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani. Successivamente, in un'intervista a "Porta a porta”, un altro programma di Vespa, il presidente israeliano ha affermato che è prematuro parlare di una soluzione a due Stati per la questione israelo-palestinese mentre c’è una guerra in corso. "Ci sono state molte idee in passato su come scendere a patti con la soluzione a due Stati. Adesso questo sembra molto lontano, perché Gaza, che è una parte importante del popolo palestinese, è sotto il controllo di Hamas che sta facendo la guerra contro di noi, mettendo a rischio tutto il mondo. Queste sono domande che ci potremo porre in futuro", ha dichiarato Herzog. (segue) (Res)