Medio Oriente: Israele ordina attacco di terra su larga scala a Gaza, è strage in campi profughi (6)

22 luglio 2021

- Anche al livello delle questioni umanitarie, l'Italia è in prima linea per conseguire un allentamento delle tensioni del conflitto e garantire l'ingresso degli aiuti umanitari nell'exclave palestinese. Due tranche di aiuti umanitari per Gaza sono arrivate all'aeroporto di Al Arish in Egitto, accolte dall'ambasciata d'Italia al Cairo, a bordo di due C-130 dell’Aeronautica militare. In questo contesto, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha anche fatto sapere che il governo italiano sta valutando la possibilità di allestire un ospedale da campo a Gaza. Secondo quanto affermato dal direttore della Mezzaluna rossa egiziana nel Nord Sinai, Khaled Zayed, almeno 270 camion, carichi di circa quattromila tonnellate di aiuti umanitari, sono arrivati via terra in Egitto dall'inizio delle operazioni israeliane del 7 ottobre. Inoltre, secondo la tv nazionale egiziana, dal 12 ottobre sono almeno 61 gli aerei umanitari atterrati all'aeroporto Al Arish, che hanno trasportato circa 1.500 tonnellate di aiuti per Gaza forniti da 19 paesi e 14 organizzazioni internazionali. (Res)