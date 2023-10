Usa: minacce antisemite all’Università di Cornell, polizia ferma un sospettato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di New York ha arrestato un sospettato nel quadro delle indagini sulle minacce di carattere antisemita pubblicate online nei confronti della comunità ebraiche dell’Università di Cornell, nei giorni scorsi. Lo ha annunciato la governatrice dello Stato, Kathy Hochul, in una nota. “Le forze dell’ordine hanno identificato un sospettato nel quadro delle indagini, che si trova attualmente in custodia per essere interrogato: faremo tutto il possibile per trovare il responsabile”, ha detto, aggiungendo che la sicurezza pubblica “è la mia priorità assoluta”. I messaggi di odio pubblicati online a partire da domenica includono anche la minaccia di una sparatoria di massa ai danni degli studenti di religione ebraica. (Was)