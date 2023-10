Maltempo: Granelli, il 3 novembre le prime prove della vasca di laminazione contro le esondazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per contrastare le esondazioni "è fondamentale la realizzazione dell'intero sistema delle vasche di laminazione". Lo scrive sul suo profilo Facebook l'assessore alla sicurezza e protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli. "Sono finiti i lavori di MM della vasca del Comune di Milano al parco Nord. È la prima opera completata. Sono in corso i collaudi e venerdì 3 novembre saranno realizzate prove funzionali. Verrà utilizzata acqua di falda per riempire di pochi centimetri la vasca e testare le apparecchiature elettromeccaniche (pompe di sollevamento, valvole e condotte)". "Nella seconda metà di novembre - prosegue - è previsto lo svolgimento di un'ulteriore prova funzionale che interesserà l’intera opera e tutto il ciclo di attività, con il riempimento della vasca attraverso l’immissione delle acque del Seveso e la reimmissione nel torrente e successivamente l'attivazione e l'entrata in funzione della vasca". (Rem)