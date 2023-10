Italia-Regno Unito: Urso incontra ministro Scienza a Londra, focus su intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato oggi a Londra George Freeman, ministro per la scienza, la ricerca e l’innovazione del Regno Unito, per confronto sui temi di reciproco interesse. In particolare, i ministri hanno avuto uno scambio di vedute sul tema dell’Intelligenza Artificiale, che sarà oggetto del Summit sulla sicurezza dell’Ia, che si terrà a partire da domani a Bletchley Park. Nell’ambito della sempre più forte cooperazione tecnologica tra i due Paesi, anche alla luce dell’MoU siglato dal Presidente del Consiglio Meloni e dal primo ministro Sunak, i ministri hanno approfondito in particolare le sinergie nel settore aerospaziale e nella ricerca scientifica, anche nell’ambito del programma Horizon Europe. La riunione è stata inoltre l’occasione per il ministro Urso di illustrare i punti principali del G7 2024, sotto la presidenza italiana, in tema di politica industriale, che sarà dedicata all’Ai, all’economia digitale e alle politiche spaziali. I numerosi ambiti di comune interesse saranno oggetto di un meeting bilaterale sulla politica industriale e sull’intelligenza artificiale nel mese di gennaio, a Roma, dando concreta attuazione al Memorandum of Understanding tra Italia e Regno Unito.(Rin)