Medio Oriente: Usa, presidente Camera lavora per votare giovedì in aula su aiuti ad Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Mike Johnson, sta cercando di organizzare un voto in aula per approvare un pacchetto di aiuti ad Israele entro la giornata di giovedì prossimo. “Spero che si possa votare già giovedì”, ha detto in una intervista all’emittente “Fox News”. Johnson ha anche avuto un colloquio con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, che oggi è andato al Congresso per una audizione davanti alla commissione del Senato per gli stanziamenti. (Was)