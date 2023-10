Famiglia: Mulè (FI), senza figli sistema pensionistico salta in aria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza figli e senza natalità "avremmo un sistema pensionistico che salta in aria, perché non saremmo più in grado di sostenere i costi”. Lo ha detto il vicepresidente della Camera dei Deputati e parlamentare di Forza Italia, Giorgio Mulè, nel corso convegno “Dal costo del figlio al valore sociale ed economico della natalità” promosso dal Forum delle Associazioni Familiari, a Roma. “Per incentivare la natalità – ha spiegato Mulè - bisogna continuare nella strada avviata con questa manovra e già, in piccola parte, con la manovra dello scorso anno. È una manovra che si rivolge anche alle famiglie, soprattutto andando nella direzione di invertire quanto i dati Istat hanno certificato soltanto cinque giorni fa sulla denatalità crescente nel nostro Paese. Bisogna uscire dalla logica che un figlio sia un costo e fare invece in modo che un figlio sia un percorso non solo di amore ma di incremento sociale. Senza figli e senza natalità avremmo un sistema pensionistico che salta in aria, perché non saremmo più in grado di sostenere i costi”, ha concluso Mulè.(Rer)