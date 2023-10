Omicidio Cucchi: Cassazione annulla condanna a Mandolini e Tedesco per intervenuta prescrizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La suprema Corte di Cassazione annulla senza rinvio per intervenuta prescrizione, l’ex comandante della stazione carabinieri Roma Appia, il maresciallo Roberto Mandolini, condannato in appello a tre anni e sei mesi di carcere per falso nel processo per l'omicidio di Stefano Cucchi. Stessa decisione anche per il carabiniere Francesco Tedesco condannato in appello a due anni e quattro mesi. I due militari sono stati processati nei tre gradi di corte d'assise insieme ai carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, condannati in Cassazione ad Aprile 2022 per l'omicidio preterintenzionale del giovane pestato a sangue dopo l'arrestato effettuato ad ottobre 2009 a Roma. In quella stessa circostanza (Aprile 2022) la Cassazione aveva rinviato gli atti in Appello per le sole posizioni di Mandolini e Tedesco poi condannati in secondo grado con sentenza dello scorso luglio. Quella odierna, quindi, chiude la vicenda giudiziaria con l’annullamento della condanna per entrambi per via della prescrizione.(Rer)