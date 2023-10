Libia: inviato Usa Norland, estensione mandato Unsmil dimostra volontà di promuovere elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione unanime del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di estendere il mandato della Missione di sostegno Onu in Libia (Unsmil) "dimostra il forte sostegno della comunità internazionale" agli sforzi del rappresentante speciale del segretario generale Onu nel Paese nordafricano, Abdoulaye Bathily. Lo ha scritto oggi via X (ex Twitter) l’ambasciatore degli Stati Uniti e inviato speciale in Libia, Richard Norland. "Sulla base dei progressi raggiunti attraverso il Comitato 6+6, gli Stati Uniti rimangono impegnati a lavorare con le Nazioni Unite, i partner internazionali e i leader libici" per promuovere un processo politico inclusivo che porti alle elezioni e a un governo unificato in Libia. (Lit)