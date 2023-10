Medio Oriente: Tajani, al lavoro per aiuti umanitari a Gaza, seguiamo situazione connazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci auguriamo che possano entrare più aiuti possibili a Gaza. Dal nostro canto stiamo lavorando su diversi fronti. Siamo operativi per facilitare la consegna dei materiali e stiamo valutando anche un ospedale da campo come detto dal ministro Crosetto. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine della prima riunione del Comitato di Cooperazione frontaliera italo-francese che si è svolta a Torino, parlando con i giornalisti. “Stiamo seguendo minuto per minuto la situazione dei nostri connazionali nella striscia di Gaza grazie al consolato italiano a Gerusalemme”, ha concluso. (Rpi)