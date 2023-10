Medio Oriente: Casa Bianca, Biden sentirà re di Giordania su situazione a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, avrà oggi un colloquio telefonico con il re di Giordania, Abdullah II, per discutere la situazione umanitaria nella striscia di Gaza e la cooperazione tra i due Paesi per fare fronte alle esigenze dei civili. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Continuiamo a lavorare per garantire un passaggio sicuro ai civili che vogliono fuggire da Gaza, fermo restando che gli Stati Uniti non sono a favore dello spostamento forzato dei palestinesi fuori dalla striscia”, ha detto. (Was)