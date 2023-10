Algeria: procura chiede 10 anni di reclusione per attivista franco-algerina Bouraoui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del procuratore di Constantine, in Algeria, ha chiesto una condanna di dieci anni di reclusione e una multa di 1 milione di dinari algerini per l'attivista Amira Bouraoui, mantenendo il mandato di arresto internazionale, nel caso relativo alla sua fuga in Francia attraverso la Tunisia. Lo hanno riferito i media algerini, secondo cui, nello stesso caso, il giornalista Mustapha Bendjama è stato condannato a tre anni di reclusione e a una multa di 300.000 dinari algerini. Inoltre, il procuratore ha chiesto una condanna a cinque anni di carcere contro l'agente della polizia di frontiera della stazione di Oum Teboul, al confine con la Tunisia, e una multa di 500.000 dinari. Infine, il tribunale ha richiesto una pena aggiuntiva di tre anni di reclusione per Yassin Ben Tayeb, un membro della famiglia di Bouraoui, sua madre e il tassista. (Ala)