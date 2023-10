Lega: iniziato il consiglio federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziato, in videocollegamento, il consiglio federale della Lega presieduto dal leader Matteo Salvini. Secondo quanto si apprende la riunione è cominciata sottolineando l’ottimo risultato elettorale in Trentino: largo successo del centrodestra e Lega primo partito della coalizione. (Com)