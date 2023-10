© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con Agenzia Nova venti anni di racconto puntuale, preciso, dettagliato degli avvenimenti nazionali ed internazionali" Maurizio Lupi

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- "La riforma costituzionale che abbiamo presentato dà finalmente la possibilità ai cittadini di scegliere il presidente del Consiglio e di sapere che chi vince governerà per cinque anni e chi perde sarà all'opposizione. Non si toccano le prerogative del presidente della Repubblica e ci saranno anche contrappesi per il ruolo del Parlamento". Lo dice il leader di Noi moderati Maurizio Lupi.(Rin)