Lombardia: Del Bono (Pd) da Regione norma che colpisce chi non aumenta tariffe Tpl

- D'ora in avanti, l’amministrazione che si opporrà agli aumenti delle tariffe del trasporto pubblico locale decisi dalla Regione dovrà mettere risorse di tasca propria anche per tutte le altre amministrazioni ricomprese nello stesso distretto. "In altre parole - commenta il Pd lombardo - se Milano bloccherà, come ha fatto a luglio durante l’assemblea dell’agenzia di bacino, gli aumenti di biglietti e abbonamenti, dovrà coprire i mancati introiti anche per i territori di Monza e Brianza, Lodi e Pavia. E così potrà accadere in ogni provincia lombarda. È quanto prescrive la legge di riordino ordinamentale, in approvazione oggi in Consiglio regionale della Lombardia, dopo una modifica firmata dal consigliere Marco Bestetti di Fratelli d’Italia. Il Partito democratico aveva presentato una “questione pregiudiziale” per impedire l’approvazione di una norma che, spiega il primo firmatario, il vicepresidente del Consiglio regionale Emilio Del Bono, è contraria alle norme in vigore. La risposta dell’assessore Lucente è che questa norma serve per “dare un segnale”. (segue) (Com)