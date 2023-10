Lombardia: Del Bono (Pd) da Regione norma che colpisce chi non aumenta tariffe Tpl (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una norma sbagliata che con ogni probabilità verrà impugnata e dichiarata illegittima – spiega Del Bono - perché confligge con le norme in materia di diritto civilistico e societario, nonché con il principio costituzionale della pari dignità di comuni e province rispetto alle regioni. Ma è grave che la Regione, con un atto di grande arroganza, intenda punire un’amministrazione perché ha deciso, nella propria autonomia, di opporsi all’aumento delle tariffe del trasporto pubblico locale. Una sorta di ammenda per insubordinazione che è del tutto inaccettabile, soprattutto in un settore, quello del trasporto pubblico, nel quale la giunta Fontana è in grande difetto. Questa norma peggiorerà ulteriormente la qualità dei servizi e determinerà l’aumento di abbonamenti e biglietti. Purtroppo, ancora una volta il centralismo regionale di questa Regione colpisce l’autonomia dei comuni e delle province andando contro la storia e la tutela dei nostri territori. Altro che sussidiarietà”. (Com)