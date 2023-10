Roma: Caudo (Rf), su Piani urbani integrati avevamo ragione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Si può dire oggi "di aver fatto la scelta giusta. Quando ad agosto il ministro Fitto propose di definanziare i Piani urbani integrati, Roma Capitale decise di continuare il lavoro fatto. I numeri ci hanno dato ragione. Ringrazio il Sindaco Gualtieri, intervenuto oggi in Commissione Speciale Pnrr ad illustrare l'avanzamento delle opere, per avere portato avanti e sostenuto questa decisione". Così in una nota Giovanni Caudo, Presidente della Commissione Speciale Pnrr di Roma Capitale e Capogruppo di Roma Futura. Su oltre 1 miliardo e 100 milioni di euro del Pnrr, "500 milioni di appalti sono stati infatti aggiudicati, 450 milioni lo saranno entro la fine di dicembre, mentre i restanti 200 milioni entro il primo trimestre '24. Soprattutto, tutti e tre i Pui (Tor Bella Monaca, Corviale e Santa Maria della Pietà), 180 milioni di euro cui si aggiungono le risorse della Città Metropolitana di Roma arrivando a 300 milioni, stanno rispettando la programmazione, i milestone previsti". (segue) (Com)