Roma: Caudo (Rf), su Piani urbani integrati avevamo ragione (2)

- Gli appalti sono stati aggiudicati e si sta facendo la progettazione definitiva. "La conferma degli uffici tecnici capitolini - continua Caudo - sull'impegno per la messa a punto dei progetti definitivi per avviare i cantieri di oltre 110 alloggi nell'edificio R5 di Tor Bella Monaca, per 67 milioni di euro, è una prova della correttezza dell'atteggiamento avuto. L'assiduità mostrata dall'amministrazione consente ora, infatti, di mantenere aperta l'assegnazione dei fondi del Pnrr per i progetti di rigenerazione della città e in particolare di riqualificazione delle periferie.Nell'intervento dei Pui si riqualificherà anche via dell'Archeologia, come richiesto dal consiglio comunale e dalla commissione e confermato dai tecnici del Csimu. Di 26 milioni di euro saranno i lavori sugli spazi pubblici e sugli interventi di mobilità sostenibile per Tor Vergata" (Com)