Difesa: Airbus, sistema aereo navale senza pilota testato in mare da fregata Marina francese

- Airbus Helicopters e Naval Group, in collaborazione con la Dga (Direction génerale de l'armement) e la Marina francese, hanno testato il dimostratore Sdam (Système de drone aérien marine/ Naval aerial drone system) da una fregata multi-missione (Fremm). Secondo un comunicato di Airbus, i test si sono svolti tra il 2 e il 9 ottobre nel Mar Mediterraneo, a bordo della fregata della Marina francese Provence. L'imbarcazione era stata precedentemente adattata da Naval Group per l'utilizzo dello Sdam. Le prove in mare sono state organizzate per dimostrare le elevate prestazioni del sistema da una nave da guerra operativa e le capacità dello Sdam per le missioni di sorveglianza e intelligence. "Siamo orgogliosi di vedere che lo Sdam e il VSR700 stanno maturando", ha dichiarato Bruno Even, amministratore delegato di Airbus Helicopters. "Il sistema che offriremo sarà in grado di operare da una fregata e di essere adattato alle missioni navali per cui è stato progettato", ha aggiunto. "Lavorando a fianco di Naval Group e di altri partner locali stiamo costruendo una soluzione robusta e sovrana. Sono impaziente di dimostrare ulteriormente il potenziale del nostro sistema e di collaborare con la Marina francese per offrire una capacità operativa iniziale entro il 2026". (segue) (Com)