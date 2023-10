Difesa: Airbus, sistema aereo navale senza pilota testato in mare da fregata Marina francese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto soddisfatti del successo di queste prove che segnano un passo importante nel rafforzamento delle future capacità della Marina francese. Abbiamo superato una pietra miliare significativa in termini di complessità dell'integrazione di un sistema aereo senza pilota (Uas) a bordo di una nave pesantemente armata, sia dal punto di vista fisico che operativo", ha dichiarato Pierre-Eric Pommellet, ad di Naval Group. "Queste prove hanno anche dimostrato l'importanza del sistema di missione I4Drones di Naval Group e il fatto che il dimostratore Sdam può essere integrato senza problemi su una nave, operando in maniera armoniosa con altri sistemi esistenti". In sinergia con il sistema di combattimento della nave e con l'elicottero imbarcato, il drone costituirà un altro mezzo per accedere a spazi aerei complementari e sarà davvero un sensore remoto che amplierà la percezione dell'equipaggio e il trattamento delle minacce in tempo reale". Lo studio di derisking per il programma Sdam è stato assegnato dalla Dga ad Airbus Helicopters e a Naval Group. L'obiettivo è progettare, produrre e testare un dimostratore di sistema aereo senza pilota ad ala rotante per la Marina francese. Il sistema funziona con il sistema aereo senza pilota VSR700 di Airbus Helicopters e con il sistema di missione I4Drones sviluppato da Naval Group. Naval Group è stata incaricata anche dell'integrazione del sistema a bordo delle navi militari. Il progetto coinvolge anche Pmi francesi quali Hélicoptères Guimbal e Diades, contribuendo alla creazione di un'industria locale di Uas navali in Francia. (Com)