Infrastrutture: Mit, vinta gara per progetto esecutivo e realizzazione di Orte-Falconara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- La gara per la realizzazione del raddoppio dei binari del tratto Genga-Serra San Quirico, parte integrante della linea Orte-Falconara, per 374,2 milioni di euro è stata aggiudicata oggi da Rfi. Lo rendo noto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit). Si tratta di un’importante opera, finanziata anche con fondi Pnrr, che costituisce l’asse portante del sistema ferroviario Umbro-Marchigiano, e con il resto del Paese grazie ai collegamenti con Roma, Milano e Bologna. L’intervento ricade, inoltre, nel corridoio "Scandinavo-Mediterraneo" (collocato sull’asse Norimberga-Monaco-Innsbruck-Verona-Bologna-Ancona/Firenze), nel quale rientra il Porto di Ancona, considerato una importante piattaforma intermodale per le interconnessioni portuali. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Traporti Matteo Salvini ha seguito con grande attenzione il dossier e continuerà a verificare l’andamento dei lavori. "Lavoriamo per ammodernare l’Italia da Nord a Sud, sbloccando cantieri e velocizzando i lavori", spiega Salvini. (Com)