Medio Oriente: “New York Times”, hacker iraniani ora spiano agenzie d’intelligence rivali

- Gli hacker dell’Iran hanno migliorato negli ultimi anni le proprie capacità al punto d’essere oggi in grado di spiare le agenzie d’intelligence di Paesi rivali come Israele, Arabia Saudita e Giordania. Lo rivela oggi il “New York Times” citando un rapporto a cura della compagnia privata israelo-americana Check Point. Gli hacker iraniani, nel quadro di un’operazione speciale avvenuta lo scorso anno e durata un mese, sono riusciti ad avere accesso agli account email di funzionari governativi, ufficiali militari, dirigenti di compagnie di telecomunicazione e organizzazioni finanziarie. Check Point afferma di essere riuscita a tracciare gli attacchi informatici grazie al malware utilizzato per infiltrare i computer. “Il primo obiettivo di questa operazione è lo spionaggio”, si legge nel rapporto, secondo cui l’approccio degli hacker è stato “notevolmente più sofisticato delle precedenti attività collegate all’Iran”. (segue) (Was)