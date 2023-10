Medio Oriente: “New York Times”, hacker iraniani ora spiano agenzie d’intelligence rivali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “New York Times” ricorda, a queto proposito, un discorso agli ufficiali tenuto la scorsa settimana dal ministro della Difesa della Repubblica islamica, il generale Mohammad Reza Ashtiani, secondo cui la “complessa situazione di sicurezza” in Medio Oriente ha costretto l’Iran a “ridefinire le difese nazionali oltre i suoi confini geografici”, facendo riferimento in particolare all’uso dello spazio e del cyberspazio. “I nostri nemici sanno che se commettono un errore, la Repubblica islamica d’Iran risponderà con la forza”, ha aggiunto Ashtiani. Il rapporto di Check Point non precisa di quali dati Teheran sarebbe entrata in possesso, ma afferma che gli hacker iraniani sarebbero riusciti a entrare con successo in computer collegati al ministero della Difesa dell’Arabia Saudita e a banche e compagnie di telecomunicazione di diversi altri Paesi mediorientali, tra cui Giordania, Kuwait e Oman. Nel caso d’Israele, non è chiaro quali sistemi siano stati violati. Una fonte citata dal “New York Times”, però, conferma che negli ultimi tempi agenzie governative e altre istituzioni israeliane sono state attaccate da un gruppo denominato LionTail. A occuparsi del caso è stato lo Shin Bet, l’agenzia per la sicurezza interna d’Israele. (Was)