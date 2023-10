Milano: la città ricorda la sede de l'Avanti! in via Settala 22 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa è realizzata nell'ambito del progetto Milano è Memoria del Comune di Milano in collaborazione con Fondazione Anna Kuliscioff. "Con questa targa chiudiamo un ciclo iniziato con la stele posta in via Visconti di Modrone - ha dichiarato il presidente della Fondazione Kuliscioff, Walter Galbusera - dove nel 1919 si verificò il primo grande assalto alla sede dell'Avanti!. Quella sede fu sostituita da una nuova in via Settala. Con questa targa, completiamo il ricordo della vita dell'Avanti! a Milano. È molto significativo che il Comune ci abbia aiutato in questo nostro progetto, e continueremo a muoverci sulla linea del ricordo e del dibattito sulle più sostanziali proposte del socialismo riformista che fu particolarmente importante a Milano con figure come Filippo Turati, Anna Kuliscioff e la Società Umanitaria". L'Avanti! è stato un simbolo di resistenza e impegno per la libertà di stampa. Dopo l'attacco del 19 aprile 1919 alla sede di via san Damiano, la redazione si trasferì in via Settala 22, grazie al sostegno della comunità tramite una sottoscrizione pubblica. Tuttavia, la nuova sede fu oggetto di tre ulteriori attacchi con la distruzione totale il 29 ottobre 1922. In questo contesto, è doveroso ricordare Bonaventura Ferrazzutto, direttore amministrativo dell'Avanti! negli anni 1922-1926, che fu deportato nel 1944 e subì gravi sofferenze. Il Comune di Milano ha sostenuto la posa della targa commemorativa come azione di memoria pubblica, a ricordo dei drammatici fatti, come monito contro la violenza e stimolo alla riflessione sull'importanza dei valori di libertà, democrazia e libera informazione. (Com)