Napoli: venerdì a Ponticelli va in scena il "Mistero buffo"

- Prosegue la rassegna CuciNights con 'O mistero buffo. Venerdì 3 novembre si va in scena alle ore 21 presso il Centro polifunzionale Ciro Colonna nel quartiere Ponticelli (via Curzio Malaparte, 42). Nicola Mariconda rielabora e interpreta Mistero buffo, il testo di Dario Fo e Franca Rame, in una originale riscrittura in dialetto campano e lombardo/veneto, prodotta da Vernicefresca teatro e La Bottega del sottoscala. La partecipazione allo spettacolo è gratuita con un aperitivo offerto al pubblico. È prevista inoltre una degustazione di piatti della tradizione (a prezzi popolari), rivisitati dalle cuoche di CuciNapoli Est, cucina sociale nel cuore del quartiere. L'iniziativa è promossa dal Comune di Napoli nell'ambito del progetto "Affabulazione" e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura. (segue) (Ren)