Napoli: venerdì a Ponticelli va in scena il "Mistero buffo" (2)

- 'O mistero buffo di Nicola Mariconda ritrova il filone narrativo/teatrale che Dario Fo ha lanciato negli anni '60. La scena è nuda e le parole e l'affabulazione la fanno da padrona, attraverso una danza grottesca di bizzarri personaggi, con voci e suoni di dialetti vicini (dialetto campano) e lontani (dialetto lombardo/veneto) e l'uso del grammelot, lingua onomatopeica usata dai giullari e dagli attori della commedia dell'arte. Nelle tre giullarate La nascita del giullare, Il cieco e lo storpio, Il primo miracolo di Gesù Bambino, che compongono la riscrittura, vengono ripresi i temi centrali dell'intera opera: la presa di coscienza dell'esistenza di una cultura popolare, la condanna diretta dell'abuso di potere e il riconoscimento della dignità del lavoratore e dell'essere umano. Sono argomenti che prendono vita in una particolare situazione sociale e politica come quella degli anni '60 e che nella condizione attuale tornano con rinnovata urgenza. "Ho provato a pensare a due cose mentre giocavo a tradurre - ha dichiarato il regista e interprete -: la prima è di non scadere nell'imitazione di Dario Fo. È impossibile cercare di fare Mistero Buffo come lo faceva lui. Sembrerebbe voler imitare Fo, e in un certo senso, scimmiottare la sua opera; la seconda è cercare di fare mio quel suo linguaggio usando il dialetto che più mi appartiene, il dialetto campano, a partire da quello irpino arcaico, a quello napoletano e casertano alternandoli con altri suoni e linguaggi. La potenza di Mistero buffo è nel messaggio che comunica e nella forza delle parole, che suscitano immaginazione e creatività in chi ascolta". (Ren)