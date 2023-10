Milano: sopralluogo di Sangiuliano a palazzo Citterio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, accompagnato dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e dall'assessore regionale lombardo alla Cultura, Francesca Caruso, ha effettuato oggi a Milano un sopralluogo a palazzo Citterio, nel quartiere Brera, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione della seconda sede della Pinacoteca di Brera. Si è trattato della terza visita in pochi mesi da parte del ministro e del sindaco. Erano presenti anche il direttore generale del Patrimonio, Luigi La Rocca, e il nuovo direttore generale della Creatività contemporanea, Angelo Piero Cappello. (Rin)