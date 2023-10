Roma: Casini-Leoncini (Iv), tolta delega litorale a Municipio X, sconfitta decentramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo espresso voto contrario sulla delibera approvata questo pomeriggio dall'Assemblea capitolina che prevede l'abrogazione dell'art. 13 del 'Regolamento Speciale del Decentramento Amministrativo nel Municipio X' e consente al Campidoglio di riattribuirsi la delega sul litorale di Ostia". Così in una nota Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva. "Un provvedimento che non condividiamo: siamo di fronte, infatti, a una sconfitta eclatante delle politiche di valorizzazione del decentramento amministrativo, tanto a lungo decantate da questa Amministrazione ma di fatto mai seriamente decollate. Così, dopo la vicenda della Presidente del Municipio I, Lorenza Bonaccorsi, che lo scorso mese ha clamorosamente restituito al sindaco Gualtieri le deleghe della gestione di alcune aree del centro storico, ecco un altro duro colpo per la Città dei 15 minuti, l'idea cioè di una Capitale in grado di offrire servizi sempre più a misura di cittadino che il sindaco Gualtieri aveva messo al centro del programma elettorale. È evidente che i Municipi siano in affanno e che Ostia abbia una sua complessità legata anche alla gestione del litorale, ma anziché togliere competenze e deleghe, sarebbe decisamente meglio implementare le risorse economiche e umane da destinare ai territori, che senza investimenti, personale e mezzi finanziari adeguati non possono essere governati". (Com)