Ucraina: Meloni vede arcivescovo maggiore Kiev, Italia impegnata per pace giusta

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, arcivescovo maggiore di Kiev-Halyc. Nel corso del colloquio, come riporta una nota di Palazzo Chigi, Meloni ha ribadito che l’Italia continuerà ad essere al fianco dell’Ucraina e del suo popolo da ogni punto di vista, da quello politico a quello umanitario, e che proseguirà senza sosta nel suo impegno a 360 gradi per arrivare a una pace giusta, duratura e complessiva. Il presidente del Consiglio ha ribadito che l’Italia intende dare il suo massimo contributo per il processo di ricostruzione, sottolineando anche la disponibilità già offerta per i siti culturali della città di Odessa e la Cattedrale della Trasfigurazione. L’arcivescovo Shevchuk ha ringraziato la premier per l’incontro, definito "storico", e ha espresso al governo la profonda gratitudine del popolo ucraino nei confronti degli italiani per l’accoglienza dei rifugiati, in particolare donne e bambini. Il presidente del Consiglio ha espresso il suo sostegno alla Chiesa greco-cattolica ucraina per la sua fondamentale opera di assistenza umanitaria e ha offerto la piena disponibilità del governo per sostenerne l’azione sociale e rafforzare la cooperazione in termini umanitari e sanitari. (Com)