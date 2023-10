Italia-Francia: Tajani, lavoreremo per far uscire i nostri cittadini dalla striscia di Gaza - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Lavoreremo per far uscire i nostri cittadini dalla striscia di Gaza nel modo più rapido possibile, per garantire la loro incolumità. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante la prima riunione del Comitato di cooperazione frontaliera italo-francese in corso a Torino. “Sul Medio Oriente abbiamo un’idea comune. Lavoreremo insieme per cercare di aiutare la popolazione civile di Gaza”, ha concluso. (Res)