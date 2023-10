Roma: i poteri sul litorale di Ostia passano al Comune, ok in Assemblea capitolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I poteri per la gestione del litorale di Ostia passano al Comune di Roma. È quanto prevede la delibera sul decentramento dei poteri dal Municipio Roma X al Campidoglio appena approvata in Aula Giulio Cesare. L'atto è stato approvato con 27 voti favorevoli e 5 contrari e prevede "la riattribuzione del demanio marittimo, delle licenze, della tutela del paesaggio e dei progetti di valorizzazione del territorio, alle strutture centrali competenti". A presentare il documento in Aula è stato l'assessore al decentramento Andrea Catarci: "Questa delibera riafferma il principio che Ostia è il mare di Roma, quindi una risorsa per la Capitale intera, e per questo il passaggio centrale dell'atto prevede entro 30 giorni dalla sua approvazione la costituzione di un tavolo tecnico permanente del litorale, una Cabina di regia che si occupi dell'attuazione delle attività connesse". Secondo le previsioni, circolate oggi a Palazzo Senatorio, il tavolo dovrebbe insediarsi già entro novembre per avviare le attività propedeutiche all'organizzazione degli arenili in vista della prossima stagione estiva. (Rer)