Italia-Francia: Colonna, Israele diritto a difesa ma rispettando diritto di guerra e internazionale

- Israele ha diritto a difendersi ma nel pieno rispetto del diritto di guerra e internazionale. Lo ha affermato la ministra degli Esteri francese Catherine Colonna durante la prima riunione del Comitato di cooperazione frontaliera italo-francese in corso a Torino. “E’ necessario lavorare ad una soluzione politica, ovvero a due Stati. Lavoreremo inoltre per sostenere i nostri cittadini nella striscia di Gaza per farli uscire nel più breve tempo possibile”, ha concluso. (Rpi)