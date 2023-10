Lazio: Aurigemma, protocollo di Intesa con Corecom per arginare insidie digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, con la presentazione del protocollo di intesa tra regione Lazio e Corecom per l'avvio della sperimentazione in Media Education e l'istituzione del Patentino Digitale nelle scuole del Lazio, viene raggiunto un obiettivo importante". Lo dichiara in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, intervenuto questa mattina, nella sede della Giunta regionale, alla conferenza stampa di presentazione dei contenuti del protocollo di intesa tra regione Lazio e Corecom, per l'avvio della sperimentazione in Media education e l'istituzione del Patentino digitale nelle scuole del Lazio. "L'innovazione e la digitalizzazione hanno stravolto la nostra società, introducendo novità e generando cambiamenti, ma dietro a questi processi si possono nascondere anche delle insidie. Pensiamo per esempio al cyberbullismo, al bullismo: fenomeni, questi, che troppo spesso coinvolgono i giovani. A noi spetta il ruolo di governare questi cambiamenti". (segue) (Com)