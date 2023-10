Lazio: Simeoni (FI), profondo dolore per la scomparsa di Gigli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apprendo con profondo dolore la notizia della scomparsa dell'onorevole Rodolfo Gigli, amico, maestro, persona di grande spessore umano e culturale. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Lazio, Giorgio Simeoni. "Ha dedicato la sua vita - aggiunge - alla politica e alle istituzioni. Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Lazio, più volte assessore e consigliere, sindaco della sua città, Viterbo, e parlamentare. L'onorevole Gigli è stato un punto di riferimento per l'intera comunità politica laziale. Rivolgo alla sua famiglia le mie più sincere e sentite condoglianze", conclude Simeoni.(Com)