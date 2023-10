Roma: Azione, stop decentramento Municipio X scelta scellerata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuna scelta strategica per il mare di Ostia. "A un anno di distanza dalla decisione del Municipio Roma X di restituire al Campidoglio la delega per la gestione del litorale, l'amministrazione capitolina se la riprende brancolando ancora nel buio tanto da non aver ancora stabilito come intende amministrare e valorizzare quest'area, la cui gestione sarà inserita nell'indistinto calderone del Dipartimento Patrimonio". Lo dichiara in una nota il gruppo consiliare in Campidoglio di Azione. "Tutto questo - prosegue la nota - mentre il Presidente Falconi, che in campagna elettorale aveva chiesto maggiori risorse, rimane in silenzio preferendo liberarsi di un impegno nel quale evidentemente non aveva mai creduto. Il mare di Roma è una risorsa preziosa, anche per questo quanto fatto finora dalla giunta Gualtieri non è assolutamente sufficiente", conclude il gruppo consiliare in Campidoglio di Azione.(Com)