Pavia: Consiglio regionale istituisce nuovo Comune di Campospinoso Albaredo

- Nasce, (o meglio, rinasce) il Comune unico di Campospinoso Albaredo. Il via libera è arrivato questa sera dal Consiglio regionale della Lombardia che ha approvato il progetto di legge e l’atto ammnistrativo per l’incorporazione del Comune di Albaredo Arnaboldi nel Comune di Campospinoso, in provincia di Pavia. I provvedimenti approvati hanno sostanzialmente recepito l’esito del referendum che si è svolto l’anno scorso nei due Comuni. La consultazione, promossa dalla due amministrazioni comunali, si era conclusa con una vittoria schiacciante dei “sì” alla fusione con il 94 per cento dei votanti che si sono espressi a favore: 438 i cittadini tra Campospinoso (355) e Albaredo (83) che hanno dato il via libera all’incorporazione di Albaredo in Campospinoso, mentre i “no” sono stati 25 (17 a Campospinoso e 8 ad Albaredo). Maggioranza assoluta, ma con una percentuale minore (70 per cento), anche sul nome del nuovo Comune, che sarà Campospinoso Albaredo: 326 i cittadini che si sono pronunciati a favore (247 a Campospinoso e 79 ad Albaredo), mentre i “no” sono stati 136 (124 a Campospinoso e 12 ad Albaredo). Per il secondo quesito, i cittadini di Albaredo hanno espresso un “sì” più convinto (86 per cento) rispetto a quelli di Campospinoso (66 per cento). L’affluenza aveva superato di poco il 44 per cento (44,24 per cento): 465 votanti (374 a Campospinoso e 91 ad Albaredo) su 1051 aventi diritto. (segue) (Com)