Pavia: Consiglio regionale istituisce nuovo Comune di Campospinoso Albaredo (2)

- Il lavoro elaborato dai due Comuni ha messo in evidenza come su alcune aree tematiche (servizi economico-finanziari; servizi tecnici, urbanistica, edilizia; servizi amministrativi; servizi sociali, scolastici e culturali) sia già elevato il grado di cooperazione delle due Amministrazioni, nella progettazione e realizzazione dei servizi in favore di una comunità che, al di là dei confini amministrativi, è già intesa come una entità unitaria. “Da un punto di vista amministrativo - ha spiegato in Aula il Presidente della Commissione Affari istituzionale Matteo Forte - la fusione per incorporazione costituisce una interessante opportunità: le realtà minori infatti possono integrarsi in strutture organizzative più ampie e articolate per meglio gestire la molteplicità dei servizi da fornire ai cittadini, pur conservando, come nel caso dei due Comuni, le sedi nei propri territori. Inoltre vengono garantiti alle comunità originarie strumenti di proposta e forme di partecipazione rispetto alle scelte e alle decisioni”. Non è la prima volta nella storia che le due località cadono sotto un’unica amministrazione. ll Comune di Campospinoso Albaredo, appartenente alla provincia di Pavia, venne costituito nel 1928 con i soppressi Comuni di Albaredo Arnaboldi e Campospinoso (R.D. 20 settembre 1928, n. 2279). Nel 1942 dal Comune di Campospinoso Albaredo venne staccata una zona di territorio, già appartenente all’ex Comune di Albaredo Arnaboldi, aggregata poi al Comune di Belgioioso. Nel 1948 il Comune di Campospinoso Albaredo venne soppresso a causa della ricostituzione dei Comuni di Campospinoso e Albaredo Arnaboldi, quest’ultimo comprendente anche la zona di territorio che nel 1942 era stata aggregata al Comune di Belgioioso (D.L. 5 gennaio 1948, n. 34). Già nel 2000, le due amministrazioni comunali avevano costituito l'Unione Campospinoso Albaredo, con il compito di gestire insieme alcune funzioni. (Com)