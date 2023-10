Italia-Francia: Colonna, stiamo lavorando per rafforzare collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia e Italia hanno lavorato molto in questi ultimi anni per rafforzare la cooperazione. Lo ha affermato la ministra degli Esteri francese Catherine Colonna durante la prima riunione del Comitato di cooperazione frontaliera italo-francese in corso a Torino. “Sono sempre felice di tornare in Italia. E sono onorata di essere oggi a Torino per questo primo comitato di cooperazione transfrontaliera. Mentre tra qualche mese ci ritroveremo in Francia, tra 6 mesi avremo il piacere di ospitarvi a Parigi”, ha concluso. (Frp)