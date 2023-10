Medio Oriente: ministero Interno Gaza, 400 tra morti e feriti in campo profughi Jabalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vittime del presunto bombardamento israeliano sul campo profughi di Jabalia, nella striscia di Gaza, sono circa 400 tra morti e feriti. Lo ha annunciato il ministero dell'Interno di Gaza. In precedenza, l’emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera” aveva riferito che decine di persone sono state uccise in un bombardamento contro il complesso residenziale nel campo profughi di Jabalia, nel nord della striscia di Gaza. Secondo la tv satellitare con sede a Doha, dove oggi si sono incontrati il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian e il leader di Hamas Ismail Haniyeh, le case colpite sono crollate mentre le persone erano ancora all’interno. I feriti sarebbero in centinaia e sono stati portati negli ospedali locali. L’agenzia di stampa palestinese “Quds News Network”, considerata vicina al movimento islamista palestinese Hamas, riferisce di “oltre cento morti e 300 feriti” dopo che "Israele ha sganciato sei bombe americane altamente distruttive, ciascuna del peso di una tonnellata, su uno dei blocchi più densamente popolati di Gaza". Secondo la medesima fonte, il campo di Jabalya è di soli 1,4 chilometri quadrati e ospita quasi 60.000 persone.(Res)