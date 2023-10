Camera: Pd, votiamo contro nomina designati per Garante detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Il Partito democratico in commissione Giustizia alla Camera "ha votato contro la nomina dei nomi designati dal governo per il ruolo di Garante dei detenuti e ha stigmatizzato duramente la scelta della maggioranza di rifiutare le audizioni che avrebbero consentito un approfondimento più rigoroso sulla scelta delle figure individuate che andranno a ricoprire un ruolo così delicato. Da una prima analisi dei curricula si è constatato che questi profili non si sono occupati delle tematiche che sono oggetto del lavoro del garante per i detenuti e per le persone private della libertà personale. In più, non abbiamo avuto risposte circa i rischi di incompatibilità previste dalla legge che impediscono di ricoprire il ruolo. Eravamo in presenza di una scelta estremamente delicata che andava gestita diversamente. Per questo il Partito democratico ha espresso un voto contrario". Lo dichiarano i membri della commissione Giustizia del Pd a Montecitorio Federico Gianassi, Debora Serracchiani, Marco Lacarra, Alessandro Zan, Michela Di Biase. (Rin)