Sardegna: assessore Pubblica Istruzione, nessuno studente idoneo rimarrà senza borsa di studio (2)

- Complessivamente occorre quindi reperire 4,1 milioni di euro a valere sul Bilancio Regionale. Ricordo che in sede di Collegato alla Finanziaria, su mia proposta, sono stati finanziati ulteriori 1 milioni e 300 mila euro per dare copertura all’incremento dei costi scaturito a seguito dell’aumento dell’importo delle borse e all’incremento della soglia ISEE, che è passata da 24.355 a 26.306 euro. Per l’importo mancante di oltre 4 milioni di euro, ho già presentato da tempo la proposta finanziaria che, se il Consiglio Regionale approverà, potrà trovare spazio nella variazione di Bilancio che nelle prossime settimane verrà discussa in Aula. "Qualora l’inter di approvazione in Aula dovesse rallentare - puntualizza ancora l’assessore Biancareddu - potrò autorizzare gli ERSU di Cagliari e Sassari ad utilizzare, per questo fine, l’avanzo di Amministrazione". (Rsc)