Lombardia: aggiudicati i lavori per quadruplicamento Rho-Parabiago. la soddisfazione di Salvini

23 luglio 2021

- Riparte, con l’aggiudicazione di oggi, il progetto per il quadruplicamento della tratta ferroviaria Rho-Parabiago che vede anche la realizzazione di un collegamento con l'aeroporto di Malpensa grazie a una bretella tra la linea Rfi e quella di Ferrovie Nord. Si tratta di un’opera ferma da quasi un decennio, essenziale per l’area e che consentirà di potenziare la capacità di trasporto della linea Milano-Gallarate nonché di raddoppiare a regime il volume di traffico merci. È un dossier a cui gli uffici del Mit con Rfi hanno lavorato costantemente in questi mesi. Per questo il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini ha espresso “grande soddisfazione”. Lo afferma in una nota il ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (Com)