Sicurezza: De Corato (Fd'I), mentre il governo Meloni lavora su Cpr, la sinistra continua con ostruzionismo

- "Mentre il Governo Meloni sta lavorando concretamente sul Decreto Sud e sui Centri di permanenza e rimpatrio per i migranti per cercare di tutelare, in tutti i modi, i cittadini italiani e l'intero Paese, la Sinistra continua il proprio ostruzionismo". Lo dichiara in una nota Riccardo de Corato deputato di Fratelli d'Italia e membro della Commissione d'inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia. "Ringrazio la Questura di Milano che, dopo una lunga indagine, ha finalmente arrestato nei giorni scorsi l'algerino di 37 anni che, a maggio del 2022 assieme ad un coetaneo di 35 anni, aveva rapinato in pieno centro, a due passi dal Duomo a Milano, una coppia di francesi sottraendogli un orologio Richard Mille del valore di 150 mila euro", continua. La situazione del capoluogo lombardo "è allarmante, secondo i dati della Questura il 95 per cento dei furti per strada è messo a segno da stranieri, in gran parte recidivi e stranieri sono il 70 per cento dei detenuti nel carcere di San Vittore", prosegue De Corato. "Milano raccoglie i frutti della politica scellerata di Sala e compagni che, nel 2017, hanno fatto arrivare migliaia di immigrati con marce e pranzi al parco Sempione. Eppure, anche davanti all'evidenza non si fermano", conclude. (Com)